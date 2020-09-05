ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Наводнение в Судане. Чрезвычайное положение в стране объявили на три месяца

В Судане из-за наводнений в этом году погибли 99 человек, еще 46 госпитализированы. Осадки превысили установленные рекорды в 1946-м и 1988 годах.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Судане выпало рекордное количество осадков
В Судане выпало рекордное количество осадков
Фото: depositphotos.com

Совет безопасности и обороны Судана ввел чрезвычайное положение в стране на три месяца из-за наводнения и объявил Судан зоной стихийного бедствия. Об этом в субботу, 5 сентября, сообщило государственное агентство Судана SUNA.

В стране из-за наводнений в этом году погибли 99 человек, еще 46 человек были госпитализированы. Всего пострадали от наводнений около полумиллиона человек. Вода полностью или частично разрушила более 100 тысяч домов.

Число паводков и дождей в Судане в этому году превысило рекорды, установленные в 1946-м и 1988 годах. Кроме того, ожидается дальнейший рост показателей из-за продолжающихся дождей.

Совет безопасности объявил о формировании высшего комитета для ликвидации последствий наводнения осенью 2020 года, сообщает SUNA.

Агентство Reuters со ссылкой на суданского министра труда и социального развития Лену Эль-Шейх Манджуб пишет, что количество паводков и дождей в этом году превысило рекорды 1946-го и 1988 годов. По ее словам, в будущем ожидается дальнейший рост осадков.

Теги: наводнение, чрезвычайное положение, рекорд, дожди, Судан, осадки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Dastish fantastish". Владимир Кличко вышел на подиум в форме городской охраны. Фото
"Dastish fantastish". Владимир Кличко вышел на подиум в форме городской охраны. Фото
"Девочка-осень". Сумская позировала в льняной вышиванке
"Девочка-осень". Сумская позировала в льняной вышиванке
Гайтана: Я захотела распоряжаться своими деньгами, и тогда аферист проявился во всей красе
Гайтана: Я захотела распоряжаться своими деньгами, и тогда аферист проявился во всей красе
Disney не решила, что делать с "Черной пантерой 2" после смерти Боузмана
Disney не решила, что делать с "Черной пантерой 2" после смерти Боузмана
Известны имена ведущих звездного балкона во втором эфире "Танцев со звездами"
Известны имена ведущих звездного балкона во втором эфире "Танцев со звездами"
Беременная Tarabarova снялась в жакете на голое тело
Беременная Tarabarova снялась в жакете на голое тело
Теннисистка Свитолина стала дипломированным специалистом по питанию
Теннисистка Свитолина стала дипломированным специалистом по питанию
Звезда "Великолепного века" Узерли ждет второго ребенка и уже знает его пол
Звезда "Великолепного века" Узерли ждет второго ребенка и уже знает его пол
"Олежка Винник нервно покусывает губы за кулисами, теряет поклонниц!" Звезда "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" Цимбалюк показал тренировку
"Олежка Винник нервно покусывает губы за кулисами, теряет поклонниц!" Звезда "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" Цимбалюк показал тренировку
  Жертвы ревности. Собчак рассказала об отношениях со старшей сестрой
  Жертвы ревности. Собчак рассказала об отношениях со старшей сестрой
  Popstar. Бибер устроил безумную вечеринку в клипе Дрейка и DJ Khaled. Видео
  Popstar. Бибер устроил безумную вечеринку в клипе Дрейка и DJ Khaled. Видео
Беременная жена Болдуина попрыгала на берегу океана
Беременная жена Болдуина попрыгала на берегу океана
  "Осадчая с Горбуновым? Бредовее не может быть". Потап рассказал, почему воспринимал Горбунова как человека нетрадиционной ориентации
  "Осадчая с Горбуновым? Бредовее не может быть". Потап рассказал, почему воспринимал Горбунова как человека нетрадиционной ориентации
Оглашены результаты вскрытия Легкоступовой
Оглашены результаты вскрытия Легкоступовой
"Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое". В Instagram обсудили фигуру 53-летней Литвиновой в купальнике
"Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое". В Instagram обсудили фигуру 53-летней Литвиновой в купальнике
"Конечно, женщине нужен мужчина". Тина Кароль рассказала о личной жизни
"Конечно, женщине нужен мужчина". Тина Кароль рассказала о личной жизни
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Слишком горячо! Сли-и-и-шком!". Тина Кароль снялась без трусов
"Слишком горячо! Сли-и-и-шком!". Тина Кароль снялась без трусов
  Яма высказался об участии беременной Гвоздевой в шоу "Танцы со звездами"
Яма высказался об участии беременной Гвоздевой в шоу "Танцы со звездами"
"Я же запретила выкладывать это фото". Похудевший Топалов разозлил в сети Тодоренко
"Я же запретила выкладывать это фото". Похудевший Топалов разозлил в сети Тодоренко
  Собчак прокомментировала отношения Виторгана с новой избранницей и назвала недостаток Богомолова
Собчак прокомментировала отношения Виторгана с новой избранницей и назвала недостаток Богомолова
"Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое". В Instagram обсудили фигуру 53-летней Литвиновой в купальнике
"Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое". В Instagram обсудили фигуру 53-летней Литвиновой в купальнике
Могилевская: Мне продолжать в проектах говорить на русском или переходить на украинский?
Могилевская: Мне продолжать в проектах говорить на русском или переходить на украинский?
Дочь Успенской показала свой автопортрет с крестом вместо головы
Дочь Успенской показала свой автопортрет с крестом вместо головы
"Dastish fantastish". Владимир Кличко вышел на подиум в форме городской охраны. Фото
"Dastish fantastish". Владимир Кличко вышел на подиум в форме городской охраны. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS