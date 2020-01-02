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До 26 увеличилось количество жертв в результате наводнения в Индонезии. Фоторепортаж

Сегодня 17.00
В столице Индонезии Джакарте жертвами наводнения стали уже 26 человек. Возраст погибших колеблется от пяти до 60 лет. Об этом сообщила газета The Jakarta Post. Городские власти эвакуировали во временные приюты 31,23 тыс. человек. Количество спасательных команд было увеличено почти в три раза с 13 до 38. Причиной наводнения стали сильные дожди, которые шли с вечера 31 декабря до утра 1 января. Большое количество осадков привело также к возникновению оползней.
Теги: Индонезия, наводнение, дожди, спасатели, осадки, жертвы, Джакарта, погибшие
 

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