США исключили Судан из списка спонсоров терроризма

Судан был в американском списке государств-спонсоров терроризма наряду с Сирией, Ираном и Северной Кореей. Госсекретарь США Майк Помпео подписал документ, снимающий со страны этот статус.

Судан согласился выплатить компенсации жертвам терактов в США и их семьям Фото: ЕРА

Госсекретарь США Майк Помпео подписал документ, исключающий Судан из списка стран-спонсоров терроризма, сообщило в Facebook 14 декабря посольство США в столице Судана Хартуме.

"45-дневный период уведомления Конгресса истек, госсекретарь подписал документ, который снимает с Судана статус государства-спонсора терроризма. Он вступает в силу с 14 декабря и будет опубликован в федеральном реестре", – говорится в заявлении посольства.

Президент США Дональд Трамп 19 октября заявил в Twitter, что Хартум (столица Судана) согласился выплатить компенсацию в размере $335 млн жертвам террористических атак в США и их семьям. После получения денег Трамп пообещал исключить эту страну из списка государств-спонсоров терроризма.

GREAT news! New government of Sudan, which is making great progress, agreed to pay * 335 MILLION to U.S. terror victims and families. Once deposited, I will lift Sudan from the State Sponsors of Terrorism list. At long last, JUSTICE for the American people and BIG step for Sudan! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 19, 2020

Белый дом внес Судан в список государств-спонсоров терроризма вместе с Сирией, Ираном и Северной Кореей. По информации ВВС, Конгресс США в этом году хотел добавить в этот список и Россию.

Официальное признание спонсором терроризма позволяет Вашингтону ввести против государства дополнительные санкции, ограничить или запретить продажу товаров двойного назначения, оружия и отказать в экономической помощи. Такое определение позволяет снять дипломатический иммунитет с представителей страны, отмечает BBC.

США впервые ввели санкции против Судана в 1997 году, обвинив власти страны в поддержке терроризма и нарушении прав человека. В 2006 году список ограничительных мер расширили из-за насилия в суданской провинции Дарфур.