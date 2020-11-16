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Путин поручил создать в Судане пункт ВМФ России

Президент России Владимир Путин намерен подписать с Суданом соглашение о создании в Красном море пункта материально-технического обеспечения российского военно-морского флота. По мнению эксперта, так Путин хочет укрепить военное присутствие РФ в Африке.

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Эксперт считает, что Путин хочет укрепить военное присутствие в Африке
Эксперт считает, что Путин хочет укрепить военное присутствие в Африке
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны подписать с Суданом соглашение о создании там пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ. Соответствующий документ опубликован 16 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между РФ и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на территории Республики Судан", – говорится в документе.

Издание "Газета.Ру" 13 ноября написало, что согласно представлению, подписанному российским премьер-министром Михаилом Мишустиным на имя Путина, Хартум предоставит землю под российскую базу безвозмездно. Москва сможет на ней разместить не более 300 человек персонала и не более четырех кораблей, в том числе и с ядерной энергетической установкой.

Заведующий Центром социологических и политологических исследований Института Африки РАН Сергей Костелянец в своей колонке на сайте издания "Коммерсантъ" 12 ноября высказал мнение, что за последнее десятилетие Россия неоднократно демонстрировала свое желание возобновить военное присутствие в Африке, которое она утратила в 1991 году после эвакуации советской военно-морской базы на острове Нокра в Красном море.

"Судан занимает стратегическое положение на перекрестке маршрутов из Тропической Африки в Северную и на Ближний Восток. Это означает, что пункт базирования ВМС РФ в Судане будет не только служить морским интересам России, но и потенциально может стать "ключом" к сердцу африканского континента – к Центральной Африке, где у России также есть значительные интересы", – отметил эксперт.

Судану же будет, по его словам, полезна даже та ограниченная военно-техническая помощь, которую Москва готова безвозмездно предоставить в рамках соглашения о базировании.

Теги: Россия, Владимир Путин, Африка, Судан, военная база, ВМФ
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