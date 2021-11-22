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Устроившие в Судане переворот военные согласились освободить премьера

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Хамдук (слева) и Бурхан (справа) подписали совместное соглашение
Хамдук (слева) и Бурхан (справа) подписали совместное соглашение
Фото: EPA

Лидер военного переворота в Судане Абдель Фаттах аль-Бурхан 21 ноября объявил об освобождении задержанного премьер-министра Абдаллы Хамдука и других политических заключенных. Об этом сообщило издание The Guardian.

Соглашение об освобождении Хамдука и создании нового кабинета министров было принято при посредничестве официальных лиц США и ООН.

Объявляя по телевидению о соглашении из 14 пунктов, Хамдук превозносил преимущества "революции", которая привела его к власти в 2019 году. Стоя рядом с ним, Бурхан поблагодарил Хамдука за службу и пообещал, что "свободные и прозрачные выборы" будут проводиться в рамках переходного процесса.

Издание пишет, что поскольку военные все еще контролируют временный суверенный совет страны, любые министры, назначенные в новый кабинет, будут фактически подтверждены Бурханом, что вызывает вопросы жизнеспособности соглашения, заключенного между Хамдуком и Бурханом.

Источник, близкий к Хамдуку, сказал, что соглашение было принято, чтобы остановить кровопролитие, но разделявшая власть с военными гражданская коалиция ранее заявляла, что выступает против любых переговоров с путчистами, и призвала продолжить протесты в воскресенье.

О сделке было объявлено, когда число погибших с начала октябрьского переворота достигло 40 человек.

Контекст:

В октябре этого года глава Суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске совета, руководящей структуры страны, а также переходного правительства. Из-за военного переворота в стране начались протесты, не менее 140 человек пострадали. Премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока и членов правительства задержали.

29 октября стало известно об освобождении Хамдока и его жены. Другие члены правительства остаются задержанными, их местоположение неизвестно.

С 1983 года Суданом управлял Омар аль-Башир, в 2015 году он был переизбран на новый пятилетний срок. В апреле 2019 года в результате государственного переворота его отстранили от власти и арестовали. Власть перешла к Суверенному совету Судана.

Аль-Башир стал первым в истории действующим лидером государства, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест. Его обвинили в убийстве, истреблении мирного населения, насильственном переселении, применении пыток и массовых изнасилованиях.

Теги: Судан, государственный переворот, Абдалла Хамдук
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