Устроившие в Судане переворот военные согласились освободить премьера

Соглашение об освобождении Хамдука и создании нового кабинета министров было принято при посредничестве официальных лиц США и ООН.

Объявляя по телевидению о соглашении из 14 пунктов, Хамдук превозносил преимущества "революции", которая привела его к власти в 2019 году. Стоя рядом с ним, Бурхан поблагодарил Хамдука за службу и пообещал, что "свободные и прозрачные выборы" будут проводиться в рамках переходного процесса.

Издание пишет, что поскольку военные все еще контролируют временный суверенный совет страны, любые министры, назначенные в новый кабинет, будут фактически подтверждены Бурханом, что вызывает вопросы жизнеспособности соглашения, заключенного между Хамдуком и Бурханом.

Источник, близкий к Хамдуку, сказал, что соглашение было принято, чтобы остановить кровопролитие, но разделявшая власть с военными гражданская коалиция ранее заявляла, что выступает против любых переговоров с путчистами, и призвала продолжить протесты в воскресенье.

О сделке было объявлено, когда число погибших с начала октябрьского переворота достигло 40 человек.