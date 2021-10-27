Военный переворот в Судане. Задержанного премьер-министра освободили

Об этом сообщили в канцелярии премьера 26 октября, пишет The Associated Press.

Хамдок и его супруга освобождены, но другие члены правительства остаются задержанными, их местоположение неизвестно, сказано в заявлении.

Источник The Associated Press среди топ-военных Судана рассказал, что премьер-министр с женой находятся в их доме в элитном районе столицы Судана Хартуме. Собеседник агентства отказался говорить, могут ли они свободно перемещаться или совершать звонки, но после освобождения Хамдок уже говорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сказано на сайте Госдепа, Блинкен в ходе беседы выразил озабоченность ситуацией с продолжающимся захватом власти военными и подчеркнул, что США поддерживают переход к демократии под руководством гражданских лиц и возвращение к принципам переходной структуры Судана.