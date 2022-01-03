Премьер-министр Судана подал в отставку. В ноябре 2021 года его восстановили в должности после госпереворота

Хамдук отметил, что пытается уберечь Судан от "скатывания к катастрофе" Скриншот: FRANCE 24 / YouTube

"Я решил взять на себя ответственность, объявить о своей отставке с поста премьер-министра и дать шанс другому мужчине или женщине этой благородной страны... помочь ей пройти через то, что осталось от переходного периода, к гражданской демократической стране", – заявил Хамдук.

Политик отметил, что пытался уберечь страну от "скатывания к катастрофе" и призвал к политическому диалогу для завершения перехода Судана к демократической форме правления.