Премьер-министр Судана подал в отставку. В ноябре 2021 года его восстановили в должности после госпереворота

"Я решил взять на себя ответственность, объявить о своей отставке с поста премьер-министра и дать шанс другому мужчине или женщине этой благородной страны... помочь ей пройти через то, что осталось от переходного периода, к гражданской демократической стране", – заявил Хамдук.
Политик отметил, что пытался уберечь страну от "скатывания к катастрофе" и призвал к политическому диалогу для завершения перехода Судана к демократической форме правления.
С 1983 года Суданом управлял Омар аль-Башир, в 2015 году он был переизбран на новый пятилетний срок. В апреле 2019 года в результате государственного переворота его отстранили от власти и арестовали. Власть перешла к Суверенному совету Судана.
В сентябре 2021 года в Судане группа военных пыталась взять под контроль правительственные объекты и совершить переворот. Организаторов неудавшегося заговора, в котором участвовали военные и гражданские лица, арестовали.
В октябре председатель Суверенного совета генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске как этой руководящей структуры страны, так и переходного правительства. Из-за военного переворота в стране начались протесты, не менее 140 человек пострадали, семеро погибли. Хамдука и членов правительства задержали.
21 ноября Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил об освобождении задержанного Хамдука и других политических заключенных, премьер-министр был восстановлен в должности.