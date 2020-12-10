ВОЗ назвала главные причины смертности в мире за последние 20 лет

На первом месте среди главных причин смерти в мире – ишемическая болезнь сердца. На нее приходится 16% всех смертей.

В 2019 году от ишемической болезни сердца умерли 8,9 млн человек Фото: depositphotos.com

Самыми частыми причинами смерти людей за последние 20 лет являются неинфекционные болезни, такие как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак. Об этом говорится в исследовании Всемирной организации здравоохранения, опубликованном 9 декабря.

Названы также основные причины смерти в мире в 2019 году.

Ишемическая болезнь сердца. Инсульт. Хроническая обструктивная болезнь легких. Инфекции нижних дыхательных путей (инфекционное заболевание). Неонатальные заболевания (инфекционное заболевание). Раковые заболевания трахеи, бронхов и легких. Болезнь Альцгеймера и другие формы деменции. Диарея (инфекционное заболевание). Сахарный диабет. Болезни почек.

Инфографика: who.int



Главной причиной смертности в мире является ишемическая болезнь сердца, на которую приходится 16% всех случаев смерти. С 2000 года наибольший рост смертности пришелся на это заболевание, увеличившись более чем на 2 млн, до 8,9 млн смертей в 2019 году. Инсульт и хроническая обструктивная болезнь легких являются второй и третьей основными причинами смерти, на которые приходится примерно 11% и 6% общего числа смертей соответственно.

Инфекции нижних дыхательных путей остаются самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире и занимают четвертое место среди причин смертности. Однако количество смертей существенно снизилось: в 2019 году они унесли 2,6 млн жизней, что на 460 тыс. меньше, чем в 2000 году.

Неонатальные болезни (заболевания новорожденных) занимают пятое место. Однако смертность от них сильно снизилась в последние годы: в 2019 году погибло 2 млн новорожденных и детей раннего возраста, что на 1,2 млн меньше, чем в 2000 году.

Вместе с тем растет смертность от неинфекционных заболеваний. Смертность от рака трахеи, бронхов и легких возросла с 1,2 млн до 1,8 млн и в настоящее время занимает шестое место среди основных причин смерти.

В 2019 году болезнь Альцгеймера и другие формы деменции заняли седьмое место среди причин смерти. При этом 65% смертей от болезни Альцгеймера и других форм деменции приходится на женщин.

Одно из самых значительных сокращений числа общих смертей связано с диарейными заболеваниями: число смертей в мире снизилось с 2,6 млн в 2000 году до 1,5 млн в 2019 году.

Диабет вошел в десятку основных причин смерти после значительного увеличения количества летальных случаев – на 70% с 2000 года. Диабет также является причиной наибольшего роста мужской смертности среди первой десятки, с увеличением на 80% с 2000 года.

Заболевания почек поднялись с 13-го места в мире по числу причин смерти до 10-го. Смертность увеличилась с 813 тыс. в 2000 году до 1,3 млн в 2019 году.

Вместе с тем в десятку не попали такие болезни, как ВИЧ/СПИД, ранее входившие в этот список. Смертность от ВИЧ/СПИД снизилась на 51% за последние 20 лет, переместившись с восьмого места среди причин смерти в мире в 2000 году на 19-е место в 2019 году.