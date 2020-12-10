ГОРДОН
 
 
МИР

ВОЗ назвала главные причины смертности в мире за последние 20 лет

На первом месте среди главных причин смерти в мире – ишемическая болезнь сердца. На нее приходится 16% всех смертей.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 2019 году от ишемической болезни сердца умерли 8,9 млн человек
В 2019 году от ишемической болезни сердца умерли 8,9 млн человек
Фото: depositphotos.com

Самыми частыми причинами смерти людей за последние 20 лет являются неинфекционные болезни, такие как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак. Об этом говорится в исследовании Всемирной организации здравоохранения, опубликованном 9 декабря.

Названы также основные причины смерти в мире в 2019 году.

  1. Ишемическая болезнь сердца.
  2. Инсульт.
  3. Хроническая обструктивная болезнь легких.
  4. Инфекции нижних дыхательных путей (инфекционное заболевание).
  5. Неонатальные заболевания (инфекционное заболевание).
  6. Раковые заболевания трахеи, бронхов и легких.
  7. Болезнь Альцгеймера и другие формы деменции.
  8. Диарея (инфекционное заболевание).
  9. Сахарный диабет.
  10. Болезни почек.
Инфографика: who.int
Инфографика: who.int

Главной причиной смертности в мире является ишемическая болезнь сердца, на которую приходится 16% всех случаев смерти. С 2000 года наибольший рост смертности пришелся на это заболевание, увеличившись более чем на 2 млн, до 8,9 млн смертей в 2019 году. Инсульт и хроническая обструктивная болезнь легких являются второй и третьей основными причинами смерти, на которые приходится примерно 11% и 6% общего числа смертей соответственно.

Инфекции нижних дыхательных путей остаются самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире и занимают четвертое место среди причин смертности. Однако количество смертей существенно снизилось: в 2019 году они унесли 2,6 млн жизней, что на 460 тыс. меньше, чем в 2000 году.

Неонатальные болезни (заболевания новорожденных) занимают пятое место. Однако смертность от них сильно снизилась в последние годы: в 2019 году погибло 2 млн новорожденных и детей раннего возраста, что на 1,2 млн меньше, чем в 2000 году.

Вместе с тем растет смертность от неинфекционных заболеваний. Смертность от рака трахеи, бронхов и легких возросла с 1,2 млн до 1,8 млн и в настоящее время занимает шестое место среди основных причин смерти.

В 2019 году болезнь Альцгеймера и другие формы деменции заняли седьмое место среди причин смерти. При этом 65% смертей от болезни Альцгеймера и других форм деменции приходится на женщин.

Одно из самых значительных сокращений числа общих смертей связано с диарейными заболеваниями: число смертей в мире снизилось с 2,6 млн в 2000 году до 1,5 млн в 2019 году.

Диабет вошел в десятку основных причин смерти после значительного увеличения количества летальных случаев – на 70% с 2000 года. Диабет также является причиной наибольшего роста мужской смертности среди первой десятки, с увеличением на 80% с 2000 года.

Заболевания почек поднялись с 13-го места в мире по числу причин смерти до 10-го. Смертность увеличилась с 813 тыс. в 2000 году до 1,3 млн в 2019 году.

Вместе с тем в десятку не попали такие болезни, как ВИЧ/СПИД, ранее входившие в этот список. Смертность от ВИЧ/СПИД снизилась на 51% за последние 20 лет, переместившись с восьмого места среди причин смерти в мире в 2000 году на 19-е место в 2019 году.

Теги: смерть, ВОЗ, СПИД, болезнь Альцгеймера, ВИЧ/СПИД, болезнь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Лучше бы Леша тогда шел на "Танцы со звездами", если хочет новую аудиторию."Педан прокомментировал желание Потапа сотрудничать с Бузовой
  "Лучше бы Леша тогда шел на "Танцы со звездами", если хочет новую аудиторию."Педан прокомментировал желание Потапа сотрудничать с Бузовой
"Несколько раз я хотела все бросить и вернуться". Пережившая измену Королева рассказала правду о своем побеге из Москвы
"Несколько раз я хотела все бросить и вернуться". Пережившая измену Королева рассказала правду о своем побеге из Москвы
Умер известный советский актер Езепов, сыгравший в фильмах "Хождение по мукам", "Зонтик для новобрачных", "Битва за Москву"
Умер известный советский актер Езепов, сыгравший в фильмах "Хождение по мукам", "Зонтик для новобрачных", "Битва за Москву"
Королева Елизавета II впервые с начала пандемии вышла в свет с другими членами своей семьи
Королева Елизавета II впервые с начала пандемии вышла в свет с другими членами своей семьи
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Даже если были грешки, не обязательно, чтобы кто-то знал". Климашенко рассказал, был ли у него роман с Tayanna
"Даже если были грешки, не обязательно, чтобы кто-то знал". Климашенко рассказал, был ли у него роман с Tayanna
Беременная Фролова показала свою первую тренировку по fly-йоге
Беременная Фролова показала свою первую тренировку по fly-йоге
  "Тогда никто этому внимания не уделял". Бронюк думает, что переболел COVID-19 еще до начала пандемии
  "Тогда никто этому внимания не уделял". Бронюк думает, что переболел COVID-19 еще до начала пандемии
"Юрочка, дорогой. Всех благ и удовольствий". Билык обнародовала совместное фото с Никитиным
"Юрочка, дорогой. Всех благ и удовольствий". Билык обнародовала совместное фото с Никитиным
"Там реально ветка в волосах?", "Прекрасное продолжение прически". Осадчая заинтриговала поклонников загадочным снимком
"Там реально ветка в волосах?", "Прекрасное продолжение прически". Осадчая заинтриговала поклонников загадочным снимком
Американская киноакадемия назвала имена продюсеров церемонии "Оскар 2021"
Американская киноакадемия назвала имена продюсеров церемонии "Оскар 2021"
"Посмотрите, как выглядят Деми Мур и Джессика Паркер". Фаны 41-летней Джанабаевой заявили, что ей рано думать о старости
"Посмотрите, как выглядят Деми Мур и Джессика Паркер". Фаны 41-летней Джанабаевой заявили, что ей рано думать о старости
Вика из "НеАнгелов" показала, как проводит время на отдыхе в Дубае
Вика из "НеАнгелов" показала, как проводит время на отдыхе в Дубае
"Выглядит на 25", "Пришлось трижды посмотреть, чтобы понять, кто мама, а кто дочь". Альба станцевала с 12-летней дочерью возле елки
"Выглядит на 25", "Пришлось трижды посмотреть, чтобы понять, кто мама, а кто дочь". Альба станцевала с 12-летней дочерью возле елки
39-летняя внучка Елизаветы II ждет третьего ребенка. Ее супруг надеется, что это будет мальчик
39-летняя внучка Елизаветы II ждет третьего ребенка. Ее супруг надеется, что это будет мальчик
Семейство Кардашян отказалось от рождественской вечеринки впервые за 42 года
Семейство Кардашян отказалось от рождественской вечеринки впервые за 42 года
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
"Бедная Алла", "Господи, а вдруг инфаркт!". Фаны Пугачевой обеспокоены шутками Галкина над 71-летней женой
"Бедная Алла", "Господи, а вдруг инфаркт!". Фаны Пугачевой обеспокоены шутками Галкина над 71-летней женой
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS