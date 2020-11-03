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В Нигерии 15 человек умерли от болезни, которую местные власти не могут определить

По данным комиссара нигерийского штата Дельта Морди Ононье, загадочная болезнь унесла жизни людей в возрасте от 18 до 25 лет.

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Смерти зафиксированы в двух общинах
Смерти зафиксированы в двух общинах
Фото: ЕРА (архив)

В штате Дельта в Нигерии умерли 15 человек от не идентифицированной пока болезни. Об этом 2 ноября сообщили представители штата, информирует allAfrica.com.

Комиссар штата Дельта по здравоохранению доктор Морди Ононье рассказал, что эти смерти были зафиксированы за последние две недели среди людей в возрасте от 18 до 25 лет.

Умерли жители двух общин – Уте Оклу и Идумес.

Власти штата выразили обеспокоенность в связи с загадочными смертями и заверили население, что "сделают все возможное, чтобы обуздать болезнь".

Губернатор штата Дельта Ифеани Окова дал указание подразделению минздрава немедленно расследовать смерти и принять меры для их прекращения.

Эпидемиологи подозревают, что это может быть вирусная лихорадка.

Теги: смерть, Нигерия, губернатор, болезнь
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