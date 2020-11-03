В Нигерии 15 человек умерли от болезни, которую местные власти не могут определить

В штате Дельта в Нигерии умерли 15 человек от не идентифицированной пока болезни. Об этом 2 ноября сообщили представители штата, информирует allAfrica.com.
Комиссар штата Дельта по здравоохранению доктор Морди Ононье рассказал, что эти смерти были зафиксированы за последние две недели среди людей в возрасте от 18 до 25 лет.
Умерли жители двух общин – Уте Оклу и Идумес.
Власти штата выразили обеспокоенность в связи с загадочными смертями и заверили население, что "сделают все возможное, чтобы обуздать болезнь".
Губернатор штата Дельта Ифеани Окова дал указание подразделению минздрава немедленно расследовать смерти и принять меры для их прекращения.
Эпидемиологи подозревают, что это может быть вирусная лихорадка.