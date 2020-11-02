Вдова Коннери рассказала о болезни актера, которая омрачила последние месяцы его жизни

Вдова киноактера шотландского происхождения Шона Коннери 91-летняя художница Мишелин Рокбрюн заявила, что из-за деменции в последние месяцы жизни он не мог полноценно себя реализовать. Об этом 1 ноября сообщил таблоид Daily Mail.
По словам Рокбрюн, после того, как у Коннери медики диагностировали деменцию, актер мечтал о то, чтобы уйти из жизни без лишней суеты. Рокброн подчеркнула, что ей будет сложно учиться жить без мужа, хотя она и понимала, что его уход неизбежен.
Коннери умер 31 октября на 91-м году жизни – смерть наступила во сне.
В браке с Рокбрюн актер прожил 45 лет. Детей у пары не было. Ранее Коннери был женат на австралийской актрисе Дайан Силенто. В браке у пары родился сын Джейсон Коннери (1963). Коннери и Силенто расстались в 1973 году.