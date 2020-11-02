Вдова Коннери рассказала о болезни актера, которая омрачила последние месяцы его жизни

Вдова актера шотландского происхождения Шона Коннери Мишелин Рокбрюн рассказала, какими были последние дни его жизни.

Вдова киноактера шотландского происхождения Шона Коннери 91-летняя художница Мишелин Рокбрюн заявила, что из-за деменции в последние месяцы жизни он не мог полноценно себя реализовать. Об этом 1 ноября сообщил таблоид Daily Mail.

По словам Рокбрюн, после того, как у Коннери медики диагностировали деменцию, актер мечтал о то, чтобы уйти из жизни без лишней суеты. Рокброн подчеркнула, что ей будет сложно учиться жить без мужа, хотя она и понимала, что его уход неизбежен.