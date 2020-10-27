Заразившийся коронавирусом Куценко посвятил болезни стихотворение

Российский актер Гоша Куценко признался в своем стихотворении, что перенес болезнь в тяжелой форме.

Куценко: Как же много херни в голове, когда в тяжелой переболел Фото: goshakutsenko / Instagram

Заразившийся коронавирусом российский актер украинского происхождения Гоша Куценко 27 октября в Instagram обнародовал стихотворение, которое посвятил COVID-19.

Актер начал послание с просьбы, адресованной коронавирусу, в которой попросил отпустить его в обмен на обещание хорошо себя вести, носить маску, соблюдать дистанцию и не пить.

В завершение послания Куценко признался, что перенес болезнь в тяжелой форме, из-за чего в его голове появилось "много херни".

"Как же много херни в голове, когда в тяжелой переболел", – резюмировал он.

Публикацию артист проиллюстрировал снимком, на котором запечатлен спящим в объятиях мохнатого мультипликационного героя.

21 октября Куценко сообщил, что заболел коронавирусом, а его помощник рассказал, что актер был госпитализирован.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 27 октября COVID-19 в мире диагностировали более чем у 43,6 млн человек. Умерло 1,16 млн инфицированных, выздоровело 29,2 млн.

В России количество заразившихся коронавирусом достигло 1,5 млн человек, из которых более 26 тыс. умерли.