Возле побережья Канады на грузовом судне загорелись контейнеры с химикатами. Видео

Горят 10 контейнеров, огонь распространяется динамично. Reuters, ссылаясь на канадскую береговую охрану, пишет, что порядка 40 контейнеров упали с судна в воду и представляют "значительную опасность для моряков".

На видео, которое опубликовало Reuters, видно, как поток пламени стекает в воду. Само судно пока не горит. Оно загружено химикатами для горнодобывающей промышленности, пишет агентство.

Fire blazes cargo ship containers off British Columbia https://t.co/9pGk6qakOM pic.twitter.com/mWKr5iDq3y — Reuters (@Reuters) October 24, 2021

Также видео опубликовал в Twitter пользователь, который пишет, что пожар на контейнеровозе виден из его окна.

Hibernation Day #23 | I was going to write about the difference between medicine and public health but was distracted by the drama unfolding out my front window. And it will get hairier tomorrow with #BCStorm #NoVaccinePassportsAnywhere pic.twitter.com/1eY7d2Ds5D — Eyes On (@jaycurrie) October 24, 2021

16 моряков эвакуировали с контейнеровоза, еще пятеро остались на борту для борьбы с пожаром. На время его тушения создана аварийная зона на расстоянии одной мили, сообщили в береговой охране. CCG рекомендовала морякам не приближаться к этому району.

"Риск для безопасности людей на берегу отсутствует, однако мониторинг ситуации будет продолжаться", – сообщили в ведомстве.