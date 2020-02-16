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"Возведем небоскребы из черепов ваших военных". Посол РФ в Турции заявил об угрозах

Посол РФ в Стамбуле Алексей Ерхов заявил, что у него есть ощущение "существенного подчищения" информпространства вокруг России.

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Ерхов утверждает, что угрозы поступают "вчера и сегодня"
Ерхов утверждает, что угрозы поступают "вчера и сегодня"
Фото: turkey.mid.ru

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил об угрозах в свой адрес и в адрес РФ. Об этом он рассказал российскому телеканалу "Звезда", материал вышел 16 февраля.

"Что касается угроз: мы говорили достаточно о них и даже обнародовали наиболее одиозные. Из последних, то, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи, как: "Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных" и "Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови" и так далее", – сказал дипломат.

По его словам, есть ощущение, что "информационное пространство вокруг темы безопасности российских загранучреждений и вообще вокруг России в последнее время существенно подчищено".

Ерхов назначен послом РФ в Турции в июне 2017 года, после убийства в Анкаре в декабре 2016-го предыдущего главы диппредставительства Андрея Карлова.

Теги: Россия, Турция, угрозы, Стамбул, дипломаты, посол
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