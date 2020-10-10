ВТО впервые в истории возглавит женщина

Имя нового руководителя Всемирной торговой организации объявят до 7 ноября. На эту должность претендуют бывший управляющий директор Всемирного банка Нгози Оконджо-Ивеала и министр торговли Южной Кореи Ю Мен Хи.

На пост главы ВТО претендуют Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии (на фото) и Ю Мен Хи из Южной Кореи Фото: EPA

Всемирную торговую организацию впервые в истории возглавит женщина, пишет агентство Bloomberg.

7 октября ВТО объявила имена кандидатов, которые вышли в финальный раунд консультаций по избранию нового руководителя организации. Это бывший управляющий директор Всемирного банка, экс-глава минфина Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала и министр торговли Южной Кореи Ю Мен Хи.

Третий раунд консультаций начнется 19 октября и продлится до 27 октября. Победитель, вероятно, будет объявлен до 7 ноября.

Предыдущий глава ВТО бразилец Роберто Азеведо покинул пост в конце августа, за год до истечения срока его полномочий, "по личным причинам".