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ВВС США впервые в истории возглавил афроамериканец

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении темнокожего генерала Чарльза Брауна командующим военно-воздушными силами страны на фоне массовых протестов, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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Генерал Браун возглавил ВВС США
Генерал Браун возглавил ВВС США
Фото: EPA

Военно-воздушные силы США впервые в истории возглавил афроамериканец. О назначении темнокожего генерала Чарльза Брауна командующим ВВС в Twitter объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Он уточнил, что сегодня Сенат дал согласие на назначение Брауна.

"Исторический день для Америки! С нетерпением жду возможности работать с генералом Брауном, который является патриотом и великим лидером", – написал Трамп.

"Голос Америки" сообщает, что кандидатура Брауна получила в Сенате единогласную двухпартийную поддержку: "за" проголосовали 98 сенаторов, "против" – никто. 

"Я думаю о том, что мое назначение может принести некоторую надежду, но оно также несет с собой тяжелое бремя. Я не могу исправить столетия расизма в нашей стране, как не могу исправить десятилетия дискриминации, которые, возможно, отразились на членах наших ВВС", – цитирует "Голос Америки" видеообращение Брауна к военно-воздушных силам.

Браун назначен командующим ВВС на фоне массовых протестов против расовой дискриминации, которые вспыхнули в США после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда (сотрудник полиции во время задержания коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею; в результате мужчина умер от удушения).

Как отмечает издание, до этого назначения Браун возглавлял тихоокеанское командование ВВС, отвечающее за деятельность военно-воздушных сил на территории США и на Индо-Тихоокеанском театре военных действий. Был заместителем командира центрального командования, курирующего действия американских военных на Ближнем Востоке, с июля 2016-го по июль 2018 года. До этого он возглавлял центральное командование ВВС США.

В начале военной карьеры Браун был пилотом истребителя F-16 и налетал почти 3 тыс. часов, в том числе 130 боевых часов.

Теги: США, протесты, Сенат США, Дональд Трамп, афроамериканцы, ВВС США, Миннеаполис, Джордж Флойд, Чарльз Браун
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