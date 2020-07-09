ВВС Венесуэлы сбили американский самолет

Власти Венесуэлы заявили, что сбитый частный самолет был задействован в наркоторговле.

Стратегическое командование вооруженных сил Венесуэлы (CEOFANB) сообщило в Twitter о нейтрализации американского самолета, нарушившего воздушное пространство страны.

Инцидент произошел в ночь на 8 июля.

"Самолет наркоторговцев с регистрацией США после применения требуемого законом протокола был нейтрализован нашими военными самолетами", – сказано в сообщении.

#ULTIMAHORA|| #CEOFANB informa que el @CODAI_FANB, detectó en la medianoche del #07JUL20 el ingreso de una Narcoaeronave con matrícula #EEUU a nuestro espacio aéreo y una vez aplicado el protocolo de Ley se procedió a su NEUTRALIZACIÓN con aeronaves de nuestra Aviación Militar. pic.twitter.com/6JtCVLj8bo — @ceofanb (@Libertad020) July 8, 2020

Номер сбитого самолета – N339AV. По данным Flightradar, это Hawker 800, принадлежащий частному лицу.

Законы Венесуэлы позволяют ВВС сбивать самолеты, нелегально пролетающие над территорией страны. Последний такой инцидент был датирован 7 мая. В командовании армии также говорили, что нелегальный рейс был связан с наркотрафиком.