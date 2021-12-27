"Выбросился голым из окна". В Москве погиб главред издания, которое поддерживало оккупацию Крыма и агрессию РФ на Донбассе

Просвирнин мог выброситься из окна, находясь под воздействием наркотиков, пишут СМИ Скриншот: Эхо Москвы / YouTube

В комментариях в к посту Кононенко уточнил, что Просвирнин "выбросился голым из окна пятого этажа" здания на Тверском бульваре.

Информацию о гибели Просвирнина "Интерфаксу" подтвердил адвокат Матвей Цзен, который ранее представлял интересы погибшего. Видео с места происшествия опубликовал канал Mash (осторожно, кадры могут шокировать).

Источники ТАСС в правоохранительных органах говорят, что Просвирнин мог быть в состоянии наркотического опьянения. Собеседники агентства рассказали, что в руках у погибшего нашли нож и баллончик, его голова была разбита.