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"Выбросился голым из окна". В Москве погиб главред издания, которое поддерживало оккупацию Крыма и агрессию РФ на Донбассе

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Просвирнин мог выброситься из окна, находясь под воздействием наркотиков, пишут СМИ
Просвирнин мог выброситься из окна, находясь под воздействием наркотиков, пишут СМИ
Скриншот: Эхо Москвы / YouTube

27 декабря в Москве погиб российский публицист, основатель проекта "Спутник и погром" Егор Просвирнин. Об этом в Facebook написал другой публицист Максим Кононенко.

В комментариях в к посту Кононенко уточнил, что Просвирнин "выбросился голым из окна пятого этажа" здания на Тверском бульваре.

https://www.facebook.com/maxim.kononenko.3/posts/5475456655815884

Информацию о гибели Просвирнина "Интерфаксу" подтвердил адвокат Матвей Цзен, который ранее представлял интересы погибшего. Видео с места происшествия опубликовал канал Mash (осторожно, кадры могут шокировать).

Источники ТАСС в правоохранительных органах говорят, что Просвирнин мог быть в состоянии наркотического опьянения. Собеседники агентства рассказали, что в руках у погибшего нашли нож и баллончик, его голова была разбита.

Контекст:

Просвирнину было 35 лет. Созданный Просвирниным сайт "Спутник и погром" был заблокирован в РФ в 2017 году по требованию Генпрокуратуры РФ как экстремистский ресурс, сообщил "Дождь", канал называет погибшего националистом.

Основанное Просвирниным издание поддерживало оккупацию Крыма и российскую агрессию на Донбассе. Как пишет "Медуза"редакция "Спутника и погрома" хвасталась, что сотни читателей сайта уехали воевать на востоке Украины, а сам Просвирнин заявлял, что в 2014 году издание с помощью краудфандинга собрало деньги на БТР для боевиков на Донбассе. 

"Радио Свобода" сообщило, что в январе 2016 года Просвирнин вместе с писателем Эдуардом Лимоновым, бывшим главарем боевиков на Донбассе, гражданином РФ Игорем Гиркиным и "другими известными националистами" создали организацию "Комитет 25 января". Позднее комитет был переименован в "Общерусское национальное движение". Как заметная политическая или общественная сила движение себя не проявило.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Москва, наркотики, Егор Просвирнин, националисты, нож
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