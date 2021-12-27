"Выбросился голым из окна". В Москве погиб главред издания, которое поддерживало оккупацию Крыма и агрессию РФ на Донбассе

В комментариях в к посту Кононенко уточнил, что Просвирнин "выбросился голым из окна пятого этажа" здания на Тверском бульваре.
Информацию о гибели Просвирнина "Интерфаксу" подтвердил адвокат Матвей Цзен, который ранее представлял интересы погибшего. Видео с места происшествия опубликовал канал Mash (осторожно, кадры могут шокировать).
Источники ТАСС в правоохранительных органах говорят, что Просвирнин мог быть в состоянии наркотического опьянения. Собеседники агентства рассказали, что в руках у погибшего нашли нож и баллончик, его голова была разбита.
Просвирнину было 35 лет. Созданный Просвирниным сайт "Спутник и погром" был заблокирован в РФ в 2017 году по требованию Генпрокуратуры РФ как экстремистский ресурс, сообщил "Дождь", канал называет погибшего националистом.
Основанное Просвирниным издание поддерживало оккупацию Крыма и российскую агрессию на Донбассе. Как пишет "Медуза", редакция "Спутника и погрома" хвасталась, что сотни читателей сайта уехали воевать на востоке Украины, а сам Просвирнин заявлял, что в 2014 году издание с помощью краудфандинга собрало деньги на БТР для боевиков на Донбассе.
"Радио Свобода" сообщило, что в январе 2016 года Просвирнин вместе с писателем Эдуардом Лимоновым, бывшим главарем боевиков на Донбассе, гражданином РФ Игорем Гиркиным и "другими известными националистами" создали организацию "Комитет 25 января". Позднее комитет был переименован в "Общерусское национальное движение". Как заметная политическая или общественная сила движение себя не проявило.