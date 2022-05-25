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Выходец из Ирака планировал покушение на Джорджа Буша – младшего

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Джордж Буш младший занимал должность президента США в 2001 2009 годах
Джордж Буш – младший занимал должность президента США в 2001–2009 годах
Фото: EPA

Выходец из Ирака, предположительно, связанный с "Исламским государством", планировал покушение на 43-го президента США Джорджа Буша – младшего. Его уже задержали. Первым об этом сообщило издание Forbes, позже информацию подтвердило министерство юстиции США.

Подозреваемый – 52-летний Шихаб Ахмед Шихаб. Он въехал в Соединенные Штаты в сентябре 2020 года по гостевой визе, а в марте 2021 года подал заявление о предоставлении убежища с гражданством США, которое ожидает рассмотрения. Мужчина жил в Колумбусе (штат Огайо) и Индианаполисе, работал на рынках и в ресторанах обоих городов.

По данным минюста США, иракец пытался завербовать своих сограждан и перевезти их в США, чтобы совершить нападение на экс-президента. После совершения задуманного он намеревался вывезти сообщников через границу с Мексикой. Мотивом мужчины минюст называет месть Бушу за гибель иракцев во время "Операции по освобождению Ирака".

Шихаб несколько раз посетил Техас, где проживает бывший глава Белого дома и где он пытался собрать информацию о Буше-младшем.

В марте 2022 года в гостиничном номере города Колумбус он провел встречу с заговорщиками, которые на самом деле были агентами ФБР под прикрытием, чтобы посмотреть на образцы огнестрельного оружия и униформы правоохранительных органов.

Forbes отмечает, что ФБР удалось предотвратить покушение благодаря слежке за перепиской подозреваемого в WhatsApp и сведениям двух информаторов. Одному из них Шихаб заявил, что является частью подразделения "Аль-Раед" ("Гром"), которым руководил бывший пилот Саддама Хусейна. По словам информатора, подозреваемый состоял в чатах партии "Баас" (арабского социалистического возрождения) и "Исламского государства".

Шихаба арестовали утром 24 мая. Ему выдвинули обвинения в пособничестве и подстрекательстве к заговору с целью убийства бывшего президента.

Контекст:

Джордж Буш – младший занимал должность президента США в 2001–2009 годах. В 2003 году Соединенные Штаты вторглись в Ирак. Официальным поводом для этого называлась предполагаемая связь иракского премьер-министра Саддама Хусейна с террористами. После свержения режима Хусейна американские войска занимались проведением локальных операций против "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Ирак, Джордж Буш, покушение, ИГИЛ
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