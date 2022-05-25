Выходец из Ирака планировал покушение на Джорджа Буша – младшего

Подозреваемый – 52-летний Шихаб Ахмед Шихаб. Он въехал в Соединенные Штаты в сентябре 2020 года по гостевой визе, а в марте 2021 года подал заявление о предоставлении убежища с гражданством США, которое ожидает рассмотрения. Мужчина жил в Колумбусе (штат Огайо) и Индианаполисе, работал на рынках и в ресторанах обоих городов.

По данным минюста США, иракец пытался завербовать своих сограждан и перевезти их в США, чтобы совершить нападение на экс-президента. После совершения задуманного он намеревался вывезти сообщников через границу с Мексикой. Мотивом мужчины минюст называет месть Бушу за гибель иракцев во время "Операции по освобождению Ирака".

Шихаб несколько раз посетил Техас, где проживает бывший глава Белого дома и где он пытался собрать информацию о Буше-младшем.

В марте 2022 года в гостиничном номере города Колумбус он провел встречу с заговорщиками, которые на самом деле были агентами ФБР под прикрытием, чтобы посмотреть на образцы огнестрельного оружия и униформы правоохранительных органов.

Forbes отмечает, что ФБР удалось предотвратить покушение благодаря слежке за перепиской подозреваемого в WhatsApp и сведениям двух информаторов. Одному из них Шихаб заявил, что является частью подразделения "Аль-Раед" ("Гром"), которым руководил бывший пилот Саддама Хусейна. По словам информатора, подозреваемый состоял в чатах партии "Баас" (арабского социалистического возрождения) и "Исламского государства".

Шихаба арестовали утром 24 мая. Ему выдвинули обвинения в пособничестве и подстрекательстве к заговору с целью убийства бывшего президента.