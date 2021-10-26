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Японская принцесса вышла замуж за своего одногруппника, ради которого отказалась от титула

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Принцесса принесла извинения за любые проблемы, причиненные ее браком, и заявила, что не могла сделать другой выбор
Принцесса принесла извинения за любые проблемы, причиненные ее браком, и заявила, что не могла сделать другой выбор
Фото: EPA

Японская принцесса Мако Акисино и ее не имеющий знатного происхождения бывший одногруппник Кей Комура поженились 26 октября. Об этом сообщают издания The Japan Times и Nikkei со ссылкой на управление императорского двора Японии.

Мако утратила статус члена императорской семьи и теперь будет носить фамилию мужа.

Фото: EPA
Фото: EPA

Свадьба прошла без традиционной церемонии. На ней присутствовали родители Мако – наследный принц Фумихито и наследная принцесса Кико. Они заявили, что выбор их старшей дочери стал "беспрецедентным случаем для императорской семьи", и выразили надежду на то, что Мако будет счастлива в браке.

После заключения брака молодожены впервые за четыре года предстали перед прессой. Они произнесли вступительную речь и раздали письменные ответы на пять выбранных вопросов от СМИ.

ВИДЕО
Видео: FNN / YouTube

На пресс-конференции Мако принесла извинения за любые проблемы, причиненные людям ее браком: "Я очень сожалею о причиненных неудобствах и я благодарна тем, кто продолжал поддерживать меня. Для меня Кей незаменим – брак был для нас необходимым выбором", – сказала она. 

Несмотря на то, что родители принцессы одобрили выбор дочери, Мако и ее жениха неоднократно критиковали в СМИ. В день свадьбы прошла небольшая акция протеста в Токио.

Контекст:

Внучка бывшего императора Акихито, племянница нынешнего императора Японии Нарухито принцесса Мако и ее бывший одногруппник по колледжу Кей Комуро познакомились в 2012 году, а в 2017-м объявили, что планируют обручиться. Пара отложила свадьбу из-за финансового скандала: оказалось, что у матери жениха есть долг в 4 млн иен (около $35 тыс.), выделенные, в частности, на учебу Комуро. 

В ноябре 2020 года наследный принц Японии Фумихито дал разрешение принцессе Мако на брак с простолюдином.

Ожидается, что после свадьбы пара переедет в Нью-Йорк, где Комуро работает юристом. Перед этим Мако должна подать заявление на получение документов, поскольку у членов японской императорской семьи нет паспортов.

Принцесса из-за публичной реакции на ее брак уже отказалась от одноразовой выплаты в размере более $1 млн за выход из королевской семьи – после свадьбы Мако потеряет статус принцессы.

Мако стала первой женщиной из королевской семьи в послевоенной Японии, которая вышла замуж без традиционных ритуалов и не получит выплату.

Принцесса Аяко Такамадо 29 октября 2018 года также вышла замуж за обычного человека – сотрудника судоходной компании. Однако от компенсации в более чем $1 млн за утрату титула она не отказалась.

Теги: Япония, свадьба, принцесса, император, компенсация, брак
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