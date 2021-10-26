Японская принцесса вышла замуж за своего одногруппника, ради которого отказалась от титула

Принцесса принесла извинения за любые проблемы, причиненные ее браком, и заявила, что не могла сделать другой выбор Фото: EPA

Мако утратила статус члена императорской семьи и теперь будет носить фамилию мужа.

Фото: EPA

Свадьба прошла без традиционной церемонии. На ней присутствовали родители Мако – наследный принц Фумихито и наследная принцесса Кико. Они заявили, что выбор их старшей дочери стал "беспрецедентным случаем для императорской семьи", и выразили надежду на то, что Мако будет счастлива в браке.

После заключения брака молодожены впервые за четыре года предстали перед прессой. Они произнесли вступительную речь и раздали письменные ответы на пять выбранных вопросов от СМИ.

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Видео: FNN / YouTube

На пресс-конференции Мако принесла извинения за любые проблемы, причиненные людям ее браком: "Я очень сожалею о причиненных неудобствах и я благодарна тем, кто продолжал поддерживать меня. Для меня Кей незаменим – брак был для нас необходимым выбором", – сказала она.

Несмотря на то, что родители принцессы одобрили выбор дочери, Мако и ее жениха неоднократно критиковали в СМИ. В день свадьбы прошла небольшая акция протеста в Токио.