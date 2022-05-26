"Юмор как оружие массового сопротивления". Сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил "украинский" номер

Четыре страницы номера заняты репортажем из Украины и проиллюстрированы работами украинцев – Юрия Журавля, Олега Гуцола, Елены Цурановой, Алексея Кустовского и многих других. Почти все они взяты с выставки "Русский военный корабль, иди на х...й", организованной в Одессе местным объединением карикатуристов.

Affaire Abad : le rêve brisé



Retrouvez :



* 4 pages de reportage en Ukraine, illustrées par des caricaturistes ukrainiens

* Ces lobbyistes qui adorent la guerre en Ukraine

* Tuerie de Buffalo : un manifeste de la pureté blanche



En vente mercredi ! pic.twitter.com/MkW9j2YOR7 — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) May 24, 2022

Этот же репортаж под названием "Украина: юмор как оружие массового сопротивления" опубликован на сайте издания. В нем автор рассказывает о юморе в Украине во время войны, о фразе "Русский военный корабль, иди на х...й", упоминает о ставшей звездой соцсетей женщине, которая предлагала российским военным положить семечки в карманы, чтобы проросли подсолнухи, когда те умрут.

Автор репортажа побывал на выставке карикатуристов в Одессе. Там ему рассказали, что цель выставки – показать, что юмор – это оружие. Кроме того, карикатуристы отказываются от своих прав на работы, а деньги от продажи оригиналов направляют украинской армии и подразделениям территориальной обороны, защищающим Одессу.

Подытожил свой репортаж автор рассказом о нескольких символах, появившихся в Украине за время полномасштабного вторжения РФ. В частности, о том, что российский и украинский гербы начали отождествлять с курицей (двуглавый орел) и вилкой (трезубец).

"Мы делаем логический вывод, что страна, эмблемой которой является курица, не может победить страну, эмблемой которой является вилка. Грустный [президент России Владимир] Путин может развернуть все свои танки, но на поле боя по иронии судьбы он уже в значительной степени разбит", – такими словами завершается репортаж.