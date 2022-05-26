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"Юмор как оружие массового сопротивления". Сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил "украинский" номер

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Журнал с репортажем об Украине вышел 25 мая
Журнал с репортажем об Украине вышел 25 мая
Фото: Charlie Hebdo / Twitter

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo 25 мая выпустил "украинский" номер, разместив в нем работы украинских карикатуристов. Об этом журнал сообщил в Twitter.

Четыре страницы номера заняты репортажем из Украины и проиллюстрированы работами украинцев – Юрия Журавля, Олега Гуцола, Елены Цурановой, Алексея Кустовского и многих других. Почти все они взяты с выставки "Русский военный корабль, иди на х...й", организованной в Одессе местным объединением карикатуристов.

Этот же репортаж под названием "Украина: юмор как оружие массового сопротивления" опубликован на сайте издания. В нем автор рассказывает о юморе в Украине во время войны, о фразе "Русский военный корабль, иди на х...й", упоминает о ставшей звездой соцсетей женщине, которая предлагала российским военным положить семечки в карманы, чтобы проросли подсолнухи, когда те умрут.

Автор репортажа побывал на выставке карикатуристов в Одессе. Там ему рассказали, что цель выставки – показать, что юмор – это оружие. Кроме того, карикатуристы отказываются от своих прав на работы, а деньги от продажи оригиналов направляют украинской армии и подразделениям территориальной обороны, защищающим Одессу.

Подытожил свой репортаж автор рассказом о нескольких символах, появившихся в Украине за время полномасштабного вторжения РФ. В частности, о том, что российский и украинский гербы начали отождествлять с курицей (двуглавый орел) и вилкой (трезубец).

"Мы делаем логический вывод, что страна, эмблемой которой является курица, не может победить страну, эмблемой которой является вилка. Грустный [президент России Владимир] Путин может развернуть все свои танки, но на поле боя по иронии судьбы он уже в значительной степени разбит", – такими словами завершается репортаж.

Контекст:

Charlie Hebdo – французский литературно-художественный еженедельный журнал политической сатиры, выходит по средам. Публикует карикатуры, репортажи, дискуссии и анекдоты нонконформистского характера.

Журнал часто оказывался в центре скандалов из-за своих карикатур. В 2015 году на здание редакции в Париже совершили нападение из-за карикатуры пророка Мухаммеда. В результате погибли 12 человек, среди которых 10 сотрудников редакции, телохранитель главного редактора и полицейский. Еще 11 человек получили ранения. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, юмор, Charlie Hebdo, журналисты, война России против Украины
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