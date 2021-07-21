ЮНЕСКО исключила Ливерпуль из списка объектов всемирного наследия. Это третий подобный случай в истории

"Комитет решил исключить объект "Ливерпуль – морской торговый город" (Великобритания) из списка всемирного наследия в связи с необратимой утратой атрибутов, придающих выдающуюся универсальную ценность объекту", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Ливерпуль в 2004 году был внесен в список всемирного наследия, а в 2012 году – в список наследия, находящегося под угрозой. Исторический центр Ливерпуля и доки были внесены в список как свидетельство развития одного из крупнейших торговых центров мира в XVIII–XIX веках.

Однако масштабное строительство проекта Liverpool Waters в центре города и рядом с ним "наносит ущерб подлинности и целостности объекта", считают в комитете.

Проект Liverpool Waters предполагает полную трансформации северных доков города, "создание экологически чистой, высококачественной, многоцелевой набережной мирового класса и возвращение жизни в исторические доки", говорится на сайте проекта.

Директор по развитию компании-застройщика Peel L&P Крис Кейпс назвал решение ЮНЕСКО разочаровывающим, но добавил, что "и без статуса объекта всемирного наследия богатая история Ливерпуля остается". Он пообещал доказать, что "возрождение и защита наследия Ливерпуля могут происходить вместе".

Chris Capes, Director of Development for Peel L&P’s Liverpool Waters, has made a statement following UNESCO's decision to delete Liverpool from the list of World Heritage Sites.



Read it here: https://t.co/qqZNLiHIZP pic.twitter.com/lGZwVg74uA — Liverpool Waters (@PeelLivWaters) July 21, 2021

Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон сказала, что это решение было "непонятным", и надеется подать апелляцию. Она подчеркнула, что это решение принято "через 10 лет после того, как ЮНЕСКО в последний раз посетила город, чтобы увидеть его собственными глазами", сообщает Reuters.