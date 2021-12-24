Южная Корея помиловала экс-президента. Она была осуждена на 22 года за коррупцию

69-летняя экс-президент была включена в список из 3094 получателей помилования, которые должны быть освобождены в канун Нового года. Амнистия была объявлена в связи с ухудшением ее здоровья.
В этом году Пак Кын Хе трижды попадала в больницу из-за хронической боли в плече и пояснице. В 2019 году ей сделали операцию на плече.
Ожидается, что помилование экс-президента окажет значительное влияние на президентские выборы в марте следующего года, поскольку Пак Кын Хе заручилась поддержкой избирателей в Тэгу и провинции Северный Кенсан, оплоте основной оппозиционной "Партии народной власти".
Правительство также объявило о реабилитации Хан Мен Сук, бывшего премьер-министра, которая была признана виновной во взяточничестве и отбыла полный срок тюремного заключения.
В то же время бывший президент Южной Кореи Ли Мен Бак, который в настоящее время отбывает 17-летний срок тюремного заключения за растрату и взяточничество, был исключен из списка на помилование.
В декабре 2016 года парламент Южной Кореи объявил об импичменте Пак Кын Хе, а 10 марта 2017 года это решение подтвердил Конституционный суд страны. 30 марта экс-президент была арестована и помещена в следственный изолятор.
Против нее был выдвинут целый ряд обвинений, в том числе в коррупции, превышении должностных полномочий, вымогательстве и разглашении государственной тайны.
6 апреля 2018 года суд приговорил Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы и обязал выплатить штраф в 18 млрд вон (около $15,8 млн). В 2020 году срок снизили до 20 лет. Еще два года она должна была провести в тюрьме по приговору о незаконном вмешательстве в процесс выдвижения кандидатов правящей на тот момент консервативной партии "Сэнури".