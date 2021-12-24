Южная Корея помиловала экс-президента. Она была осуждена на 22 года за коррупцию

Амнистия Пак Кын Хе была объявлена в связи с ухудшением ее здоровья Фото: EPA

69-летняя экс-президент была включена в список из 3094 получателей помилования, которые должны быть освобождены в канун Нового года. Амнистия была объявлена в связи с ухудшением ее здоровья.

В этом году Пак Кын Хе трижды попадала в больницу из-за хронической боли в плече и пояснице. В 2019 году ей сделали операцию на плече.

Ожидается, что помилование экс-президента окажет значительное влияние на президентские выборы в марте следующего года, поскольку Пак Кын Хе заручилась поддержкой избирателей в Тэгу и провинции Северный Кенсан, оплоте основной оппозиционной "Партии народной власти".

Правительство также объявило о реабилитации Хан Мен Сук, бывшего премьер-министра, которая была признана виновной во взяточничестве и отбыла полный срок тюремного заключения.

В то же время бывший президент Южной Кореи Ли Мен Бак, который в настоящее время отбывает 17-летний срок тюремного заключения за растрату и взяточничество, был исключен из списка на помилование.