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Южная Корея привлечет чиновников, военных и полицию к отслеживанию источников коронавируса

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал задействовать все доступные ресурсы для отслеживания источников коронавирусной инфекции. Количество ежедневных подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в этой стране превысило 600 человек.

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Президент Южной Кореи поручил продвигать использование экспресс-тестов на антигены
Президент Южной Кореи поручил продвигать использование экспресс-тестов на антигены
Фото: EPA

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству задействовать государственных служащих, военных и полицию, чтобы отслеживать источники заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщило корейское агентство Yonhap 7 декабря.

Южнокорейский лидер захотел расширить меры по отслеживанию контактов людей, особенно в Сеуле и его окрестностях. 

Как пишет агентство, органы здравоохранения страны столкнулись с трудностями при отслеживании источника распространения коронавируса после того, как количество ежедневных подтвержденных случаев заболевания превысило 600 человек.

Президент Южной Кореи приказал подготовить все доступные ресурсы к отслеживанию источников коронавируса.

Мун Чжэ Ин заявил о необходимости увеличить часы работы пунктов забора анализов, в том числе в ночное время. Он дал указание активно продвигать использование экспресс-тестов на антигены, чтобы примерно за 15 минут с точностью более 90% определять, инфицирован ли человек.

К утру 7 декабря в мире подтвердили 67,06 млн случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Умерло 1,54 млн человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, а выздоровели 43,1 млн пациентов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Южной Корее по состоянию на 7 декабря выявили более 38 тыс. случаев заражения COVID-19. Умерло от этой болезни в стране 549 человек, а выздоровело 29,3 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Южная Корея, полиция, военные, инфекция, Мун Чжэ Ин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, тестирование
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