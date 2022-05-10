За день в РФ четыре губернатора сообщили Путину, что уходят в отставку. СМИ пишут, что это "еще не конец"

Заявления об отставке российские губернаторы пишут Путину, он и ранее регулярно принимал такие заявления, отмечают СМИ РФ Фото: ЕРА

По словам Жвачкина, Путин одобрил его решение об уходе с должности.

Также, как пишет "Интерфакс", свой пост покидает губернатор Кировской области Игорь Васильев. Кроме того, о досрочном сложении полномочий объявил глава Саратовской области Валерий Радаев, отмечает "Интерфакс".

Губернатор республики Марий Эл Александр Евстифеев тоже подал Путину прошение об отставке.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов, чьи полномочия истекают этой осенью, сказал, что не будет переизбираться, но в отставку не подал, сообщают "РИА Новости".

"Медуза", ссылаясь на источники, близкие к внутриполитическому блоку администрации президента РФ, пишет, что "все отставки плановые" и произошли из-за того, что срок полномочий этих губернаторов истекал.

Собеседники издания утверждают, что изначально главы этих регионов должны были объявить об отставке в феврале – марте, но отложили это из-за начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По данным "Медузы", эти отставки – "еще не конец". Ожидается, что в ближайшее время должности могут покинуть еще несколько руководителей регионов РФ.