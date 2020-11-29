Загадочный металлический монолит, найденный в пустыне США, исчез

23 ноября сотрудники аэробюро департамента общественной безопасности штата Юта (США) обнаружили трехметровый металлический монолит в пустыне. Спустя неделю власти штата сообщили, что сооружение убрали неизвестные.

В бюро землепользования Юты отметили, что не убирали монолит, потому что частной собственностью занимается шериф Фото: Bureau of Land Management - Utah / Facebook

Незаконно установленная в штате ЮТА (США) металлическая конструкция была удалена неизвестными. Об этом 28 ноября сообщило бюро землепользования штата в Facebook.

"Сооружение привлекло внимание международного и национального сообщества, нам сообщили, что человек или группа людей удалили конструкцию вечером 27 ноября", – сказано в сообщении.

В бюро отметили, что не убирали монолит, потому что не занимаются частной собственностью, этим занимается местный шериф.

Аэробюро департамента общественной безопасности штата Юта (США) 18 ноября обнаружило загадочный металлический монолит. Сооружение было установлено в пустыне, в отдаленном районе возле красных скал.

Бюро по управлению земельными ресурсами США сообщило, что устанавливать что-либо на федеральной земле без разрешения незаконно, "неважно, с какой вы планеты".