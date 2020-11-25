В США обнаружили в пустыне загадочный металлический монолит

Сотрудники аэробюро департамента общественной безопасности штата Юта (США) обнаружили трехметровый металлический монолит в пустыне. Кто его туда поставил, пока неизвестно. Однако в бюро по управлению земельными ресурсами отметили, что устанавливать что-либо на федеральной земле без разрешения незаконно, "неважно, с какой вы планеты".

По мнению одного из пилотов, обнаруживших монолит, его там оставил какой-нибудь художник Фото: dpsnews.utah.gov

Аэробюро департамента общественной безопасности штата Юта (США) 18 ноября обнаружило загадочный металлический монолит. Об этом 23 ноября говорится на сайте бюро.

В тот день бюро вместе с отделом ресурсов дикой природы штата Юта занималось подсчетом толсторогих баранов в юго-восточной части штата. Во время этой миссии они заметили необычный объект и приземлились поблизости, чтобы продолжить исследование.

Члены экипажа обнаружили металлический монолит, установленный в земле в отдаленном районе красной скалы. Экипаж отметил, что нет никаких очевидных указаний на то, кто мог поставить там монолит.

Один из обнаруживших монолит пилотов Брет Хатчингс рассказал CNN, что сооружение около 10 метров в высоту. Также, по его словам, было непохоже, что его там случайно кто-то уронил – скорее, монолит был специально размещен в этом месте.

Фото: dpsnews.utah.gov

"Мы подшучивали над тем, что, если один из нас внезапно исчезнет, остальные должны бежать", – сказал Хатчингс.

Тем не менее, по мнению пилота, сооружение оставил какой-нибудь художник.

Точное местонахождение монолита не разглашается, так как он находится в очень удаленном районе, и если люди попытаются посетить этот район, есть значительная вероятность того, что они могут оказаться в опасности и им понадобиться спасительная операция. В бюро призвали всех, кто уже знает местонахождение монолита, не пытаться посетить его из-за дорожных условий.

Позже на сайте аэробюро появился официальный комментарий Бюро по управлению земельными ресурсами США, в котором говорилось, что устанавливать что-либо на федеральной земле без разрешения незаконно, "неважно, с какой вы планеты".