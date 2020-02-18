"Судно-призрак" прибило к берегу Ирландии

Судно MV Alta дрейфовало Атлантическим океаном с сентября 2018 года.

К берегу Ирландии прибило судно, которое дрейфовало в океане с 2018 года Скриншот: Irish Coast Guard / Facebook

У побережья Ирландии в районе деревни Баликоттон село на мель грузовое "судно-призрак" MV Alta, которое дрейфовало Атлантикой с сентября 2018 года. Об этом в Facebook сообщила береговая охрана Ирландии.

Отмечается, что на борту судна никого не было обнаружено.

Как пишет BBC, в сентябре 2018 года это судно совершало рейс из Греции на остров Гаити. Посреди Атлантики на нем внезапно отключилось электричество, и судно 20 дней дрейфовало в 2100 км к юго-востоку от Бермудских Островов.

Когда у экипажа закончились запасы провизии, на помощь пришла береговая охрана США, которая доставила морякам еду на вертолетах.

Однако после появления новостей о приближении урагана власти приняли решение эвакуировать экипаж Alta, состоящий из 10 человек, и доставить моряков в Пуэрто-Рико.