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Заместитель премьера Британии Рааб подал в отставку после расследования его издевательств над чиновниками

Рааба обвинили в том, что он "вел себя запугивающим образом" по отношению к сотрудникам министерства юстиции
Рааба обвинили в том, что он "вел себя запугивающим образом" по отношению к сотрудникам министерства юстиции
Фото: EPA

Доминик Рааб ушел в отставку с поста заместителя премьер-министра и министра юстиции Великобритании после того, как расследование по факту издевательств показало, что он вел себя "запугивающе" и "агрессивно" по отношению к чиновникам. Об этом 21 апреля сообщило BBC.

Расследование, проведенное высокопоставленным юристом, было организовано премьер-министром Риши Сунаком после восьми официальных жалоб на поведение Рааба на посту.

В отчете, представленном Сунаку, адвокат сделал несколько выводов, которые подходят под описание издевательств. Рааб в ответ заявил, что расследование было "небезупречным и создает опасный прецедент".

Жалобы на издевательства, в которых фигурируют 24 человека, относятся к предыдущим периодам работы Рааба в качестве министра юстиции и министра иностранных дел при премьере Борисе Джонсоне, а также к его работе в качестве министра по вопросам Brexit при премьере Терезе Мэй.

В отчете содержится вывод о том, что Рааб "злоупотреблял или неправомерно использовал власть", будучи министром иностранных дел, и "вел себя запугивающим образом" по отношению к сотрудникам министерства юстиции.

В заявлени об отставке на имя Сунака Рааб заявил, что расследование "отклонило все претензии, выдвинутые против меня, за исключением двух". Само заявление он опубликовал в Twitter.

Он добавил, что опасается, что расследование будет "поощрять надуманные жалобы на министров и окажет охлаждающее воздействие на тех, кто движет переменами от имени вашего правительства – и, в конечном счете, британского народа".

В письме Раабу Сунак заявил, что его бывший заместитель сдержал свое слово, "справедливо" взяв на себя обязательство уйти в отставку, если в докладе будут обнаружены какие-либо факты издевательств.

Однако премьер-министр заявил, что, по его мнению, в процессе были "недостатки", и попросил государственных служащих изучить порядок рассмотрения жалоб.

Контекст:

С 2019-го по 2021 год Рааб был министром иностранных дел. С этой должности его перевели на должность министра юстиции после критики за отпуск во время эвакуации британцев из Кабула.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Великобритания, правительство, BBC, отставка, Доминик Рааб, Британия, Риши Сунак
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