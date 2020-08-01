Запуск французской ракеты-носителя отложили за две минуты до старта

31 июля на космодроме Куру во Французской Гвиане за две минуты до старта отложили запуск ракеты-носителя Ariane 5 Европейского космического агентства. Причиной послужило выявление технических проблем в одной ступени ракеты.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане отложили из-за технических неполадок Фото: EPA

Во Французской Гвиане 31 июля за две минуты до старта отложили запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane 5 Европейского космического агентства с тремя коммерческими космическими аппаратами, сообщила компания-оператор Arianespace. Запуск отменили из-за "красного сигнала", сообщившего о проблеме в одной из ступеней ракеты-носителя.

Технические неполадки выявили в одном из датчиков резервуара с жидким водородом основной криогенной ступени, говорится в сообщении.

Ракета должна была вывести на орбиту аппарат MEV-2 – Mission Extension Vehicle – американской корпорации Northrop Grumman, а также спутник Galaxy 30 компании Intelsat (США) и японский телекоммуникационный аппарат BSAT-4b, уточняется на сайте nasaspaceflight.com.

Вторая попытка запуска ракеты-носителя запланирована на субботу, 1 августа.