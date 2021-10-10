Жертвами крушения самолета в РФ стали 16 человек, СМИ узнали причину его падения

Об этом пресс-служба МЧС России сообщила в Telegram. Предварительно сообщалось, что на борту самолета было 23 человека – 21 парашютист и два члена экипажа.

В МЧС уточнили, что на борту потерпевшего крушение L-410 было 22 человека, двое из которых – члены экипажа.

Собеседники ТАСС в авиационных службах рассказали, что на борту самолета было больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями. Это могло привести к перегрузу, что могло стать причиной падения, считает источник агентства.

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что пилоты докладывали об отказе одного из двигателей и просили о вынужденной посадке, пишет "Интерфакс". По его словам, самолет при падении задел крылом автомобиль "Газель" и перевернулся.