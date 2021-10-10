В РФ упал легкомоторный самолет с парашютистами. СМИ пишут о десятках погибших

Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным агентства, на борту было 23 человека – 21 парашютист и два члена экипажа.

"Интерфакс" пишет, что 19 человек погибли в результате крушения. По информации собеседников агентства, самолет после падения разломился пополам и загорелся, но огонь быстро потушили. Telegram-канал 112, который информирует о происшествиях, опубликовал видео с места происшествия.

Агентство ТАСС пишет, что семь человек выжили, а судьба 16 неизвестна.

По данным Telegram-канала 112, они погибли. Самолет принадлежит местному аэроклубу, уточняет агентство.