На Камчатке разбился вертолет. СМИ пишут, что он принадлежит ФСБ и спасатели к поискам не привлекались

"Жесткая посадка" произошла в районе горы Острой, на борту находилось три человека.

По данным агентства, вертолет принадлежит Федеральной службе безопасности, он якобы выполнял тренировочный полет.

"РИА Новости" пишут, что Ка-27 принадлежит погранслужбе, входящей в структуру ФСБ.

24 сентября "Интерфакс", ссылаясь на собственный источник, проинформировал об обнаружении обломков вертолета. О судьбе находившихся в нем людей пока неизвестно, отмечает агентство.

Представители МЧС РФ в Камчатском крае рассказали ТАСС, что их к поискам вертолета не привлекали.