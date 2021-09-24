На Камчатке разбился вертолет. СМИ пишут, что он принадлежит ФСБ и спасатели к поискам не привлекались

"Жесткая посадка" произошла в районе горы Острой, на борту находилось три человека.
По данным агентства, вертолет принадлежит Федеральной службе безопасности, он якобы выполнял тренировочный полет.
"РИА Новости" пишут, что Ка-27 принадлежит погранслужбе, входящей в структуру ФСБ.
24 сентября "Интерфакс", ссылаясь на собственный источник, проинформировал об обнаружении обломков вертолета. О судьбе находившихся в нем людей пока неизвестно, отмечает агентство.
Представители МЧС РФ в Камчатском крае рассказали ТАСС, что их к поискам вертолета не привлекали.
Ка-27 – корабельный противолодочный вертолет, который выпускается с 1980 года. Экипаж состоит из трех человек, перевозка пассажиров не предусмотрена.