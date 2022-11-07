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Жертвами падения самолета в озеро в Танзании стали 19 человек

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Самолет потерпел крушение при посадке в непогоду
Самолет потерпел крушение при посадке в непогоду
Фото: ЕРА

В результате падения 6 ноября пассажирского самолета в озеро Виктория в Танзании погибло 19 человек. Об этом со ссылкой на власти страны и собственника самолета, компанию Precision Air сообщает 7 ноября CNN.

Самолет, выполнявший коммерческий рейс из города Дар-эс-Салам, упал в воду во время попытки приземлиться в штормовую погоду в аэропорту прибрежного города Букоба.

По данным СМИ, на борту находилось 43 человека: 39 пассажиров, два пилота и два бортпроводника.

Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива заявил, что в случившемся разбираются следователи.

Reuters пишет, что среди пассажиров самолета был младенец.

В результате падения самолет почти полностью погрузился в воду. По данным агентства, пилоты при падении выжили и успели вызвать помощь, но пока спасатели к ним добрались, они задохнулись из-за нехватки кислорода.

Оба бортпроводника были спасены.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: самолет, авиакатастрофа, аэропорт, крушение, спасатели, Танзания, жертвы, озеро, пилот, пассажиры
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