Жертвами падения самолета в озеро в Танзании стали 19 человек

Самолет, выполнявший коммерческий рейс из города Дар-эс-Салам, упал в воду во время попытки приземлиться в штормовую погоду в аэропорту прибрежного города Букоба.

По данным СМИ, на борту находилось 43 человека: 39 пассажиров, два пилота и два бортпроводника.

Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива заявил, что в случившемся разбираются следователи.

Reuters пишет, что среди пассажиров самолета был младенец.

В результате падения самолет почти полностью погрузился в воду. По данным агентства, пилоты при падении выжили и успели вызвать помощь, но пока спасатели к ним добрались, они задохнулись из-за нехватки кислорода.

Оба бортпроводника были спасены.