ГОРДОН
 
 
События

Арест рэпера в Испании спровоцировал массовые беспорядки, десятки людей ранены. Фоторепортаж

Сегодня 10.05
В Испании начались массовые протесты после задержания 16 февраля рэпера Пабло Хаселя, сообщил El Pais. В 2018 году его осудили за прославление терроризма и оскорбление короля Испании в соцсетях. 12 февраля этого года был крайний срок, когда рэпер должен был сдаться полиции, но он этого не сделал, так что Хаселя арестовали и отправили в тюрьму. Из-за этого начались массовые акции протеста в Каталонии, а позже – в Мадриде, Валенсии. В Барселоне около 500 протестующих столкнулись с полицией во время марша. Они создали баррикаду из мусорных контейнеров, вывезенных из центра города, и подожгли их. За первые два дня протестов в Каталонии арестовали 51 человека, 55 человек нуждались в медицинской помощи, в том числе 31 сотрудник полиции, а 19-летняя митингующая потеряла глаз в результате столкновений. За все три дня протестов в Барселоне насчитали ущерб от столкновений на €400–500 тыс. Фото с места событий публикует агентство EPA.
Теги: Испания, протесты, митинг, Каталония
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

За последние сутки в Испании зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса за день 766
МИР
В Испании коронавирусом заразилось более 3 млн человек
9 февраля, 2021 20.46
С начала эпидемии COVID-19 в Испании умерло более 63 тыс. заболевших.
Вильярроя заявил, что уйдет в отставку, чтобы не ухудшать имидж вооруженных сил страны
МИР
В Испании глава Генштаба ушел в отставку после скандала с получением вакцины от коронавируса вне очереди
24 января, 2021 10.17
В своем письме на имя министра обороны Испании Маргариты Роблес глава Генштаба Мигель Анхель Вильярроя заявлял, что отдал приказ о вакцинации в соответствии с протоколами, и заверил, что никогда не пытался воспользоваться неоправданными привилегиями.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Ответка от Х...йла неминуема. Но обратного пути нет". СНБО ввел санкции против кума Путина Медведчука и его жены. Главное
  "Ответка от Х...йла неминуема. Но обратного пути нет". СНБО ввел санкции против кума Путина Медведчука и его жены. Главное G
Наталия ДВАЛИ
В Украине дважды сорваны поставки вакцины от коронавируса. Главное
В Украине дважды сорваны поставки вакцины от коронавируса. Главное G
Наталия ДВАЛИ
Осужденная за стрим белорусская журналистка Андреева: Раздеваться догола при досмотре унизительно, пищу невозможно в рот взять. Но утешала мысль: я не одна
Осужденная за стрим белорусская журналистка Андреева: Раздеваться догола при досмотре унизительно, пищу невозможно в рот взять. Но утешала мысль: я не одна G
Елена ПОСКАННАЯ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS