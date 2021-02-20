Арест рэпера в Испании спровоцировал массовые беспорядки, десятки людей ранены. Фоторепортаж

24 января, 2021 10.17

В своем письме на имя министра обороны Испании Маргариты Роблес глава Генштаба Мигель Анхель Вильярроя заявлял, что отдал приказ о вакцинации в соответствии с протоколами, и заверил, что никогда не пытался воспользоваться неоправданными привилегиями.