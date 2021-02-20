Арест рэпера в Испании спровоцировал массовые беспорядки, десятки людей ранены. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
В Испании начались массовые протесты после задержания 16 февраля рэпера Пабло Хаселя, сообщил El Pais
. В 2018 году его осудили за прославление терроризма и оскорбление короля Испании в соцсетях. 12 февраля этого года был крайний срок, когда рэпер должен был сдаться полиции, но он этого не сделал, так что Хаселя арестовали и отправили в тюрьму. Из-за этого начались массовые акции протеста в Каталонии, а позже – в Мадриде, Валенсии. В Барселоне около 500 протестующих столкнулись с полицией во время марша. Они создали баррикаду из мусорных контейнеров, вывезенных из центра города, и подожгли их. За первые два дня протестов в Каталонии арестовали 51 человека, 55 человек нуждались в медицинской помощи, в том числе 31 сотрудник полиции, а 19-летняя митингующая потеряла глаз в результате столкновений. За все три дня протестов в Барселоне насчитали ущерб от столкновений на €400–500 тыс. Фото с места событий публикует агентство EPA
.