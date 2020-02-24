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Непогода в Одессе и Николаеве: сотни поваленных деревьев, сорванные крыши, поврежденные автомобили. Фоторепортаж

Сегодня 17.58
24 февраля в ряде регионов Украины, в частности в Одессе и Николаеве, наблюдаются плохие погодные условия. Сильный ветер повалил деревья в этих областных центрах. "Думская" со ссылкой на коммунальное предприятие "Горзелентрест" сообщает о 297 упавших деревьях. Один человек погиб. В городе повреждено много автомобилей, по некоторым маршрутам не курсируют трамваи. В Николаеве деревья тоже повредили несколько автомобилей. В некоторых районах города было заблокировало движение электротранспорта и автомобилей, пишет издание "Преступности.НЕТ". В обоих городах ветер срывал крыши со зданий.
Теги: Одесса, Николаев, непогода, ураган, ветер
 

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