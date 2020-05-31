Госархив обнародовал ранее неизвестные фото Петлюры. Фоторепортаж
Фото: tsdavo.gov.ua
Фото: tsdavo.gov.ua
Фото: tsdavo.gov.ua
Фото: tsdavo.gov.ua
Фото: tsdavo.gov.ua
Фото: tsdavo.gov.ua
Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины опубликовал раритетные фотографии главы Директории Украинской Народной Республики Симона Петлюры
. "Фотографии Симона Петлюры воспроизведены с негативов, которые отложились в личном фонде Ивана Огиенко", – отметили в Госархиве. На фото Петлюра изображен во время пребывания в Каменце-Подольском в 1919 году. Он возглавлял Директорию УНР в 1919–1920 годах.