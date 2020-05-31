Госархив обнародовал ранее неизвестные фото Петлюры. Фоторепортаж

16 октября, 2017 11.06

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский процитировал письмо винничанина Зория Файна, у которого убили родственников во время еврейского погрома, организованного войсками украинского политического деятеля Симона Петлюры: "Через сто лет Петлюра пришел снова в твой дом. Он теперь сидит весь такой бронзовый, холеный посреди еврейской Иерусалимки в своих начищенных сапогах".