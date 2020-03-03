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На американский штат Теннесси обрушились торнадо, погибло 22 человека. Фоторепортаж

Вчера 23.12
В ночь на 3 марта мощный торнадо образовался возле Нэшвилла, крупнейшего города штата Теннесси (США). Как сообщает CNN со ссылкой на очевидцев, одновременно пронеслось два вихря. Погибло 22 человека, более 150 госпитализированы. В Нэшвилле рухнуло 48 зданий, повреждены сотни автомобилей. Президент США Дональд Трамп заявил, что 6 марта посетит район катастрофы.
Теги: США, Дональд Трамп, торнадо, Теннесси
 

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