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На Байковом кладбище в Киеве открыли памятник Каденюку. Фоторепортаж

Сегодня 16.37
Сегодня в Киеве на Байковом кладбище открыли памятник украинскому космонавту Леониду Каденюку. В церемонии принял участие президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства. Монумент был открыт в 23-ю годовщину возвращения Каденюка из космоса на Землю на шаттле "Колумбия". "Как известно, глава государства инициировал ускорение создания памятника украинскому космонавту, который ушел из жизни в январе 2018 года. Поскольку на проведение работ за государственные средства из-за бюрократических процедур могли уйти годы, был открыт благотворительный фонд, к которому могли присоединиться все желающие. Эскиз монумента выбрала семья космонавта", – говорится в сообщении. "Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет и людям будет куда прийти и почтить его память", – сказал Зеленский.
Теги: космос, памятник, Владимир Зеленский, кладбище, благотворительный фонд , Леонид Каденюк
 

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