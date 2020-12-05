На Байковом кладбище в Киеве открыли памятник Каденюку. Фоторепортаж

5 августа, 2020 15.59

В январе президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству решить вопрос с финансированием мемориала первому украинскому космонавту Леониду Каденюку. Механизм решения этого вопроса оказался слишком сложным и может затянуть создание памятника за государственный счет на несколько лет. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.