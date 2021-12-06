"С такими людьми, как вы, мы обязательно победим". Зеленский посетил украинских военных на линии разграничения на Донбассе. Фоторепортаж
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский 6 декабря в ходе рабочей поездки в Донецкую область посетил украинских военных на линии разграничения. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Президент поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины и вручил пятерым из них государственные награды. "Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины… Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим", – подчеркнул Зеленский.
Глава государства пожелал военным беречь себя, "чтобы впоследствии иметь возможность рассказать о героизме украинской армии потомкам". Помимо этого, Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.