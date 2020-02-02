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Сурок Фил "предсказал" американцам раннюю весну. Фоторепортаж

Сегодня 16.36
2 февраля в американском городе Панксатони (штат Пенсильвания) в День сурка разбудили сурка Фила. Об этом сообщает CNN. Животное не увидело своей тени – это означает, что весна будет ранней. Если бы Фил спрятался обратно в нору, это означало бы еще шесть недель зимы. За последнее десятилетие Фил "спрогнозировал" раннюю весну три раза и продолжение холодной погоды семь раз, его прогнозы были верны примерно в 40% случаев. Впервые День сурка в Панксатони официально отметили 2 февраля 1887 года.
Теги: США, погода, весна, сурок Фил, День сурка
 

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В США достали из норы сурка Фила, он предсказал раннюю весну. Фоторепортаж
2 февраля, 2019 20.57  
Сурок Фил, которого 2 февраля разбудили в американском городе Панксатони в штате Пенсильвания, предсказал раннюю весну: он не увидел свою тень. За прошедшее десятилетие Фил предсказал продолжительную зиму семь раз и раннюю весну три раза. Он оказался прав примерно в 40% случаев. Традиция предсказывать весеннюю погоду с помощью сурков в Панксатони зародилась в XIX веке.
В Панксатони ежегодно 2 февраля будят сурка Фила  
МИР
Американский сурок Фил предсказал раннюю весну
2 февраля, 2019 15.52  
Знаменитый американский сурок Фил из города Панксатони, штат Пенсильвания, проснулся и не увидел свою тень, что означает: весна придет рано.
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Американский сурок Фил подтвердил прогноз украинского Тимки о приходе весны через шесть недель. Видео
2 февраля, 2018 16.54  
Знаменитый американский сурок Фил из города Панксатони в штате Пенсильвания проснулся и увидел свою тень, что означает, что зима продлится еще шесть недель. Видео церемонии опубликовал CBS Pittsburgh на YouTube. Это уже 132-е предсказание сурка – прогноз в Панксатони организовывают с 1887 года.
 
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