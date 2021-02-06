Украинские энтузиасты пролетели над Карпатами на воздушных шарах. Фоторепортаж
Фото: explorer.lviv.ua
Фото: explorer.lviv.ua
Фото: explorer.lviv.ua
Фото: explorer.lviv.ua
Фото: explorer.lviv.ua
Фото: explorer.lviv.ua
Фото: explorer.lviv.ua
Фото: explorer.lviv.ua
Фото: explorer.lviv.ua
Фото: explorer.lviv.ua
Фото: explorer.lviv.ua
Фото: explorer.lviv.ua
Фото: explorer.lviv.ua
Группа из 10 украинских энтузиастов за три часа пролетела над Карпатами, преодолев 90 км.
Фотографии, снятые во время полета, были опубликованы
3 февраля на портале eXplorer.lviv.ua. Полет начался возле села Долгое Закарпатской области и завершился в Долине Ивано-Франковской области. В полете были два шара, они поднимались до высоты 2500 метров, так как выше не разрешили контрольные органы. Энтузиасты утверждают, что они установили рекорд Украины.