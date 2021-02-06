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Украинские энтузиасты пролетели над Карпатами на воздушных шарах. Фоторепортаж

Сегодня 18.09
Группа из 10 украинских энтузиастов за три часа пролетела над Карпатами, преодолев 90 км. Фотографии, снятые во время полета, были опубликованы 3 февраля на портале eXplorer.lviv.ua. Полет начался возле села Долгое Закарпатской области и завершился в Долине Ивано-Франковской области. В полете были два шара, они поднимались до высоты 2500 метров, так как выше не разрешили контрольные органы. Энтузиасты утверждают, что они установили рекорд Украины.
Теги: Карпаты, Ивано-Франковская область, рекорд, Закарпатская область, воздушный шар
 

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