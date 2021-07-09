В Бангладеш во время пожара на фабрике погибли более 50 человек. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
9 июля в столице Бангладеш Дакке произошел пожар на фабрике
, производящей фруктовые соки. В результате пожара погибли 52 сотрудника предприятия, сотни человек пострадали, сообщило местное издание Kaler Kantho
. Выжившие сотрудники фабрики рассказали, что большинство погибших – подростки 12 - 14 лет, об этом написало издание Bangla Tribune
. По данным журналистов, на предприятии работали дети из малообеспеченных семей. Им платили по 6500 рупий в месяц ($87). Большая часть детей жила в помещениях рядом с фабрикой, с каждого ребенка за еду и проживание брали по 1 тыс. рупий в месяц ($13). Фотографии пожара опубликовало агентство EPA
.