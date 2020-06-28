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В Берлине, несмотря на карантин, прошел гей-парад Christopher Street Day. Фоторепортаж

Сегодня 16.15
Сегодня представители сексуальных меньшинств во всем мире отмечают 51-ю годовщину Christopher Street Day, в этот день обычно проводятся гей-парады. Однако в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2 сотни прайд-парадов и других мероприятий во многих странах были отменены или перенесены, пишет "Немецкая волна". Всего были отменены 500 традиционных гей-парадов. Однако в некоторых городах при условии соблюдения дистанции проведение маршей было разрешено властями – в столице Германии Берлине в параде 27 июня приняли участие около 3,5 тыс. человек. Издание пишет, что из-за карантина объединение европейских ЛГБТ-организаций European Pride Organisers Association организовало благотворительное онлайн-мероприятие. Собранные средства поступят ЛГБТ-организациям в разных странах мира, которые из-за пандемии лишились необходимой финансовой поддержки.
Теги: Германия, ЛГБТ, Берлин, карантин, Европа, гей-прайд, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
 

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