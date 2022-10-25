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В Украине и ряде стран Европы, Африки и Азии наблюдали частичное солнечное затмение. Фоторепортаж

Сегодня 18.42
25 октября днем состоялось частичное солнечное затмение, королевская Гринвичская обсерватория вела в YouTube трансляцию, показывая затмение онлайн. Как пишет Space.com, его наблюдали жители Европы (в том числе Украины), Азии и Северо-Восточной Африки. В Украине была облачная погода, но затмение украинцы тоже наблюдали, в частности в Одессе. Фото опубликовали агентство ЕРА и местные СМИ.
Теги: Одесса, Индия, Африка, Непал, солнечное затмение, Европа, обсерватория, фото
 

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