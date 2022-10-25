В Украине и ряде стран Европы, Африки и Азии наблюдали частичное солнечное затмение. Фоторепортаж
Украина, Одесса. Фото: dumskaya.net
Одесса. Фото: odesa.novyny.live
Одесса. Фото: ІзбірКом / Facebook
Одесса. Фото: ІзбірКом / Facebook
25 октября днем состоялось частичное солнечное затмение, королевская Гринвичская обсерватория вела
в YouTube трансляцию, показывая затмение онлайн. Как пишет Space.com
, его наблюдали жители Европы (в том числе Украины), Азии и Северо-Восточной Африки. В Украине была облачная погода, но затмение украинцы тоже наблюдали, в частности в Одессе. Фото опубликовали
агентство ЕРА
и местные СМИ.