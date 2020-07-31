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В годовщину нападения на Гандзюк активисты провели митинг возле МВД Украины. Фоторепортаж

Вчера 20.42
В Киеве возле здания Министерства внутренних дел Украины 31 июля прошла акция "Два года со дня нападения на Катю Гандзюк", сообщает "Цензор.НЕТ". По мнению организаторов, Национальная полиция проводила неэффективное расследование в первые месяцы после нападения на херсонскую активистку, что привело к потере многих доказательств вины заказчиков преступления. Митингующие скандировали "Аваков – черт!" и запускали дымовые шашки, информирует hromadske.
Теги: МВД, расследование, Национальная полиция, акция, Екатерина Гандзюк
 

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