В годовщину нападения на Гандзюк активисты провели митинг возле МВД Украины. Фоторепортаж

28 февраля, 2020 19.17

21 февраля суд болгарского города Бургас разрешил экстрадицию в Украину Алексея Левина, подозреваемого в организации покушения на общественную активистку из Херсона Екатерину Гандзюк. Сегодня – последний день для подачи апелляционной жалобы, но по информации адвоката Левина Михаила Величко, он не воспользовался этим правом.