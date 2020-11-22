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В Гватемале митингующие против нового госбюджета подожгли парламент. Фоторепортаж

Сегодня 16.03

В Гватемале группа митингующих против государственного бюджета на 2021 год подожгла здание парламента. Об этом 21 ноября сообщила Prensa Libre. Как отмечает газета, протестующие выломали входную дверь в здание парламента, а также разбили окна. Они бросили внутрь факелы, которые и разожгли пожар. Как сообщает Associated Press, всего на митинг вышло около 10 тыс. человек, они протестовали из-за госбюджета, в котором сокращены расходы на образование и медицину, но увеличены расходы на оплату питания депутатов. Фото с митинга опубликовало агентство EPA.

Теги: протесты, поджог, Гватемала
 

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