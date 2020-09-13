В Харькове состоялся автопрайд. Фоторепортаж
Фото: KharkivPride / Facebook
Фото: KharkivPride / Facebook
Фото: Viktoriia Cherevko / Facebook
Фото: KharkivPride / Facebook
Фото: KharkivPride / Facebook
Фото: KharkivPride / Facebook
Фото: KharkivPride / Facebook
Фото: KharkivPride / Facebook
13 сентября в Харькове прошел автопрайд.
Он стал вторым в городе ЛГБТ-прайдом
. В формате автопрайда акция проходила в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Лозунг мероприятия – "Это важно для всех!". Соорганизатор автопрайда Анна Шарыгина сообщила
о 20 автомобилях и порядка 100 участниках, которые проехали по проспекту Гагарина в Харькове. Фото с автопрайда размещены в Facebook.