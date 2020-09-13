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В Харькове состоялся автопрайд. Фоторепортаж

Сегодня 19.58
13 сентября в Харькове прошел автопрайд. Он стал вторым в городе ЛГБТ-прайдом. В формате автопрайда акция проходила в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Лозунг мероприятия – "Это важно для всех!". Соорганизатор автопрайда Анна Шарыгина сообщила о 20 автомобилях и порядка 100 участниках, которые проехали по проспекту Гагарина в Харькове. Фото с автопрайда размещены в Facebook.
Теги: Харьков, автомобили, ЛГБТ, акция, Анна Шарыгина
 

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