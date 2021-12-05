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В Индонезии произошло извержение вулкана, погибли 14 человек. Фоторепортаж

Сегодня 22.03
4 декабря на юге острова Ява в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру. В результате стихийного явления пеплом и другими материалами засыпало расположенные поблизости жилые дома. По последним данным властей, озвученным CNN, число погибших достигло 14 человек, еще 56 человек пострадали (35 из них – в тяжелом состоянии). Эвакуировать пришлось порядка 1300 человек. Поисково-спасательные работы на месте извержения продолжаются, число жертв может вырасти. Фотографии из Индонезии опубликовало агентство ЕРА.
Теги: вулкан, Индонезия, извержение, жертвы, остров, погибшие
 

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