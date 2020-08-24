В Мариуполе 100-метровый флаг Украины показали с высоты птичьего полета. Фоторепортаж
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Фото: Маріуполь – туристичне місто / Facebook
Фото: Маріуполь – туристичне місто / Facebook
Фото: Маріуполь – туристичне місто / Facebook
Фото: Маріуполь – туристичне місто / Facebook
Фото: Маріуполь – туристичне місто / Facebook
Фото: Маріуполь – туристичне місто / Facebook
Фото: Маріуполь – туристичне місто / Facebook
Фото: Маріуполь – туристичне місто / Facebook
Фото: Маріуполь – туристичне місто / Facebook
Фото: Маріуполь – туристичне місто / Facebook
В Мариуполе развернули 100-метровый флаг Украины и показали его с высоты птичьего полета. Фото опубликованы на странице "Маріуполь – туристичне місто" в Facebook. В комментарии к фото говорится, что национальный флаг несли почетные мариупольцы, победители международных олимпиад, выдающиеся спортсмены и представители силового блока. "Все, кто ежедневно прославляет Мариуполь своим трудом", – говорится в сообщении.
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