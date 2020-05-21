В штате Мичиган прорвало две дамбы: эвакуировано 10 000 человек, город ушел под воду. Фоторепортаж
В среду, 20 мая, в США быстрое повышение уровня воды привело к прорыву двух дамб на реке Титтабаваси в штате Мичиган
.
Город
Мидленд может оказаться под трехметровым слоем воды, объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает CNN
. Прорыв дамб и наводнение вызваны проливными дождями. Под водой оказались тысячи домов и улиц, около 10 000 человек эвакуированы. Более 5000 местных жителей остались без электричества.