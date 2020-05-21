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В штате Мичиган прорвало две дамбы: эвакуировано 10 000 человек, город ушел под воду. Фоторепортаж

Сегодня 10.26
В среду, 20 мая, в США быстрое повышение уровня воды привело к прорыву двух дамб на реке Титтабаваси в штате Мичиган. Город Мидленд может оказаться под трехметровым слоем воды, объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает CNN. Прорыв дамб и наводнение вызваны проливными дождями. Под водой оказались тысячи домов и улиц, около 10 000 человек эвакуированы. Более 5000 местных жителей остались без электричества.
Теги: США, наводнение, вода, эвакуация, дожди, плотина, Мичиган
 

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